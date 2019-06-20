Переписка солдата из Альметьевска с девушкой стала одним из доказательств по делу крушения самолета в Донбассе

Переписка в соцсетях жителя Альметьевска Максима Герасимова с девушкой Анастасией Дорохова стала одним из доказательств причастности России к крушению малазийского самолета в Донбассе. Как пишет The Bell, господин Герасимов в 2015 году проходил военную срочную службу в Курске во 2-м батальоне 53-й зенитной ракетной бригады, откуда, как предполагают нидерландская сторона расследования, направили ракетный комплекс «Бук» в Донецкую область.

Следователи объединенной следственной группы (ОСГ) опубликовали переписку господина Герасимова с госпожей Дороховой, в которой военнослужащий рассказал девушке, что его сослуживцев отправили на территорию Украины.

Отмечается, что страница Анастасии Дороховой, возможно, является фейковой — ее могли специально вести следователи для расследования.

Сам уроженец Альметьевска свою причастность к раскрытию информации опровергает. «Это всё фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано всё»,— заявил Максим Герасимов «Открытым медиа». Однако при этом он не отрицает факт переписки с человеком под именем Анастасия Дорохова.

Напомним, самолет над Донецкой областью был сбит летом 2014 года. Тогда погибли 298 граждан Австралии, Малайзии и Нидерландов. Следственная группа считает, что «Бук», которым был сбит лайнер, принадлежит Минобороны России. Российская сторона опровергает свою причастность.

“Ъ-Казань”