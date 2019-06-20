РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки

Несколько операторов фискальных данных (ОФД) решили ввести дополнительную плату за передачу кодов маркировки в нацсистему «Честный знак», сообщил РБК со ссылкой на представителя OFD.ru. Он отметил, что такое решение может повлиять на цены для потребителей.

Цена готового тарифа в зависимости от оператора фискальных данных составит около 1 тыс. руб. с каждой кассы. Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».

Оператором «Честного знака» является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Замгендиректора центра Реваз Юсупов сообщил, что ЦРПТ известно о планах брать дополнительную плату за передачу данных о продаже маркированных товаров в систему. Другие операторы, по его словам, «принципиально» решили этого не делать. По его словам, при ожидании эффекта снижения цен на потребительские товары на 5–10% от маркировки действия операторов могут негативно повлиять на цены.

Участники системы маркировки хотят обратиться в Федеральные налоговую и антимонопольную службы из-за таких действий, чтобы избежать негативных последствий на рынке. «Честный знак» уже убрал из списка партнеров операторов, которые ввели дополнительную плату.

О планах по развитию систем маркировки товаров читайте в интервью “Ъ” первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.