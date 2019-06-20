Силовики выявили группу радикальных исламистов в Самарской области

УФСБ по Самарской области выявило действовавшую без уведомления Минюста религиозную группу. Незаконная организация проводила собрания в нежилом помещении в селе Ивашевка Сызранского района. Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

Правоохранители выяснили, что группой руководит уроженец среднеазиатской республики, гражданин России 1967 года рождения. Силовики обследовали помещение, и обнаружили в нем 15 выходцев из среднеазиатского региона. Они организовали молельную комнату для религиозных обрядов, которую посещали сторонники радикального исламизма, контактировавшие с участниками джамаата «Красный пахарь» и приверженцами салафизма.

Собранные правоохранителями материалы в отношении лидера группы были переданы в прокуратуру Самарской области. Впоследствии молельная комната была закрыта, и работа религиозной группы прекращена.

Георгий Портнов