«Ресурс доверия и понимания постепенно иссякает»

В четверг пройдет «Прямая линия» с президентом России. Кремль объявил, что время мероприятия ограничено не будет. Накануне поступило более миллиона вопросов, большинство из них — по так называемой социальной тематике. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посетовал, что граждане много спрашивают, что такое национальные проекты. Власть видит в этом проблему. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Владимир Путин призовет россиян к пониманию и сознательности.

Можно выделить, что время «Прямой линии» ограничено не будет. Собственно, оно никогда не ограничено. Это значит, что формат серьезно не изменился, то есть теоретически какие-то внешние изменения допускаются, но содержание остается неизменным. Владимир Путин целый день будет принимать жалобы и пожелания граждан.

Как известно, «Прямая линия» давно перестала нести в себе хоть какой-либо малый намек на политику. Тем не менее, острые политические вопросы допускаются. Хотя ответы на них, как правило, следуют стандартные. Вроде того, что мы тоже за перемены, но не все сразу. С другой стороны, сейчас такая ситуация, что в категорию острых может попасть любой вопрос, казалось бы, не имеющий отношения к большой политике. Например, о будущем проекта Sukhoi Superjet 100. Не страшно ли летать на этих лайнерах? Или где гарантия того, что у вас в сумке или кармане не найдут наркотики, которые, казалось бы, не ваши? Почему московский мусор возят выбрасывать на русский Север и не только туда? Страшно подумать — мусорный полигон может нежданно-негаданно оказаться у твоего дома. И совсем просто: почему жизнь дорожает, а зарплата не растет?

Почему больше половины россиян ничего не знают о нацпроектах Читать далее

Президент, конечно подробно ответит — с цифрами и выкладками. Скорее всего, привлекут и местных начальников — не все же Кремлю расхлебывать. Не исключены и публичные порки губернаторов и иных ответственных чиновников и руководителей, допустивших безобразие. Нелишне напомнить, что прошлая «Прямая линия» была признана чуть ли не самой провальной за всю историю этого действа. Привлеченные министры и вице-премьеры не очень оживили картинку. Не добавило красок и приглашение группы неоднозначных блогеров — они выглядели как не в своей тарелке.

Что же будет сейчас? Можно предположить, что накануне администрация Кремля отправила некий сигнал. Его суть в том, что граждане не понимают и не знают, что такое национальные проекты — это плохо. Национальные проекты — это программа правительства и президента. Исправлять такое положение вещей нужно посредством единения. Формула уже была обкатана после известного решения о повышении пенсионного возраста. Суть всего этого сводится к фразе: «Прошу отнестись с пониманием». Государство ради вас старается — реализует национальные проекты. Давайте услышим друг друга и друг другу поможем. Вы, население, проявите сознательность и поймете, что власть хочет для вас добра. Ну а мы все видим, все слышим и вас в беде не бросим — но только с вашей же помощью. Доверяйте нам, и все получится — вот он, посыл. А разных нарушителей и коррупционеров накажем — не сомневайтесь.

В какой-то ситуации призывы к пониманию и сознательности, конечно же, помогают. Но лишь на некоторое время. Заметно, что этого времени все меньше, и ресурс доверия и понимания постепенно иссякает.

Нужно как-то поторопиться с прорывом.

Но как это сделать? Здесь нет четкого решения. Вывод неутешительный: поток жалоб все больше, вопросы острее, а ответов все меньше. Вот и остается только призывать к сознательности.