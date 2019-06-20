Москва считает важным укреплять свою безопасность на фоне политики США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва считает необходимым «плотно и настойчиво укреплять собственную безопасность» в свете политики, которую ведут США. Без этого, по словам господина Рябкова, Россия может «оказаться в ситуации, когда подобного рода политика повысит риски, которых и так уже немало».

По словам замминистра, речь идет об опасной тенденции для всей международной обстановки, так как власти США «по большому счету не готовы применять» к странам, которые «они относят к разряду неугодных», какие-либо инструменты, кроме прессинга.

Сергей Рябков напомнил, что, когда президент США объявлял о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), он анонсировал «намерение работать в направлении более широкого соглашения, которое охватывало бы и другие вопросы помимо иранской ядерной программы», однако «никаких предложений сделано не было». «Ничего, кроме деклараций, вербальных импульсов в пользу начала некоего нового процесса, не последовало. По нашей оценке, это отражение того, что во внешнеполитическом арсенале США все меньше инструментов»,— приводит «Интерфакс» слова господина Рябкова.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций. Спустя год иранские власти решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» по СВПД. В ответ на это Вашингтон ввел против Тегерана новые ограничения

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