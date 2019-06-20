WP: замгоссекретаря США Томпсон дружила с экс-бойфрендом Бутиной

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон вместе с мужем были друзьями бывшего молодого человека Марии Бутиной Пола Эриксона, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Во время утверждения госпожи Томпсон на должность в 2018 году, она не рассказала об этом Конгрессу и своему начальству.

Газета отметила, что господин Эриксон был на свадьбе госпожи Томпсон и ее мужа Дэвида Джиллиана в июне 2017 года. Тогда она занимала пост советника вице-президента Майкла Пенса по вопросам национальной безопасности. По словам адвоката господина Эриксона Уильяма Херда, на этой свадьбе присутствовала госпожа Бутина. Газета добавила, что за четыре месяца до свадьбы господин Джиллиан перевел господину Эриксону $100 тыс. По словам федеральных чиновников, чьи имена газета не раскрывает, со ссылкой на данные ФБР и судебные документы, муж замгоссекретаря США украл их у бывшего молодого человека госпожи Бутиной.

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Источники в администрации президента считают, что госпожа Томпсон поступила необдуманно, не рассказав о своей связи с господином Эриксоном, поскольку имеет доступ к секретной информации в сфере безопасности США и долгое время работала офицером разведки. Госпожа Томпсон отказалась от комментариев через представителя Госдепартамента.

Сенатор Роберт Менендес сообщил WP, что комитет по международным отношениям Сената США займется расследованием сокрытия госпожой Томпсон перед Конгрессом и ФБР связей с господином Эриксоном.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года. В декабре в суде она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. С учетом времени, которое россиянка провела в заключении в ожидании приговора, срок наказания может составить девять месяцев. Предположительно, она выйдет на свободу 5 ноября текущего года.

В мае госпожа Бутина записала видеообращение из пенитенциарного распределительного центра в штате Оклахома, откуда ее должны были перевести в федеральную тюрьму. Она поблагодарила тех, кто поддерживал ее все это время, и обратилась за финансовой поддержкой, чтобы продолжать борьбу «против несправедливости».

О приговоре читайте в материале “Ъ” «Мария Бутина ответит за свою сговорчивость».