Интерес инвесторов к облигациям «Талана» продолжает расти

В апреле федеральный девелопер «Талан» разместил на Московской бирже первый облигационный выпуск на сумму 1 млрд руб. Только за первый месяц после размещения облигации "Талана" приобрели около 500 частных инвесторов. Общая сумма их вложений составила 95,7 млн руб., то есть каждый инвестировал в среднем 200 тыс. руб.

Облигации «Талана» представляют интерес для инвесторов по нескольким причинам. Во-первых, доходность составляет 15% годовых, что примерно вдвое выше средней процентной ставки по банковским вкладам. При этом купоны выплачиваются ежеквартально. Во-вторых, рост цены после размещения говорит о спросе, что позволит инвесторам заработать не только на процентах, но и на росте стоимости самой облигации. В-третьих, облигации в целом считаются одним из самых надежных инвестиционных инструментов.

Для приобретения ценных бумаг необходимо открыть брокерский счет и перевести на него деньги. Открыть его можно на брокерской площадке или в банке. После этого облигации можно приобрести в любом офисе продаж «Талана».

«Инвестиции в ценные бумаги могут стать хорошей альтернативой банковским вкладам, процентная ставка по которым постепенно снижается. Кроме того, в отличие от вклада, управлять сбережениями можно более гибко: покупка и продажа облигаций доступна в любое время»,— отметил заместитель генерального директора компании «Талан» по экономике и финансам Евгений Романенко.

«Талан» предлагает и другие возможности для инвестирования: купить квартиру или коммерческое помещение в строящемся доме, инвестировать в жилой комплекс или в компанию. Сумма инвестиций при покупке квартиры или помещения эквивалентна их стоимости, доходность составляет 14% годовых, срок инвестирования — до 1,5 лет. Сумма инвестиций в жилой комплекс — от 1 млн руб., доходность составляет 15% годовых, срок инвестирования — до двух лет. Сумма инвестиций в компанию — от 300 тыс. руб., доходность — 16% годовых, срок инвестирования — до трех лет. Подробнее — на сайте инвест.талан.рф.

О компании. Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 тыс. человек, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.