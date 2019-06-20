В Чемодановке круглосуточно дежурят 40 росгвардейцев

В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где произошел массовый конфликт на бытовой почве, из-за которого пятеро человек были госпитализированы, один впоследствии скончался, несут круглосуточное дежурство 40 росгвардейцев. Об этом на рабочей встрече с жителями рассказал губернатор Иван Белозерцев.

В населенном пункте планируется организовать работу отделения полиции, где будут работать семь сотрудников. Господин Белозерцев объявил об исполнении ранее данного обещания погасить кредит погибшего мужчины, также будет погашен кредит его сестры, родственникам окажут помощь в завершении пристройки к дому.

Иван Сергеев