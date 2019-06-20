Власти Новой Зеландии потратят более $130 млн на выкуп оружия у населения

Власти Новой Зеландии объявили о намерении выкупить запрещенное полуавтоматическое оружие у населения. Как сообщает New Zealand Herald со ссылкой на совместное заявление министров полиции и финансов, на эти цели будет выделено $136 млн (около $124 млн на выкуп и еще примерно $12 млн на сбор оружия).

Граждане, которые имеют необходимые лицензии на огнестрельное оружие, смогут получить компенсацию, которая может составлять до 95% от рыночной стоимости. Ее размер будет зависеть от состояния оружия, срок выплаты — десять дней. Сбор оружия продлится до 20 декабря.

Запрет на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки был введен после теракта в Крайстчерче. Напомним, 15 марта в двух мечетях города Крайстчерч произошел двойной теракт. В результате погибло около 50 человек. Обвиняемый в нападении Брентон Таррант незадолго до теракта опубликовал в сети манифест, в котором назвал себя белым австралийцем рабочего класса и объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Антиисламский джихадизм».