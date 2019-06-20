Председатель КНР прибыл в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею, сообщают китайские государственные СМИ. Си Цзиньпин пробудет там два дня.
Он стал первым китайский лидером, посещающим эту «закрытую» страну за последние 14 лет. Последний раз с «визитом дружбы» приезжал в 2005 году предыдущий председатель КНР, Ху Цзиньтао. Ожидается, что визит будет способствовать принятию мер для поддержки северокорейской экономики.
В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал статью, в которой напомнил, что две страны не раз «совместно противостояли агрессии иностранных держав». Китайские комментаторы подчеркнули экономическую составляющую визита, указывая, что помощь Пхеньяну может стать для Китая еще одним рычагом в углубляющемся противостоянии с США.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Си Цзиньпин посетит КНДР с антиамериканским визитом».
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