Председатель КНР прибыл в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею, сообщают китайские государственные СМИ. Си Цзиньпин пробудет там два дня.

Он стал первым китайский лидером, посещающим эту «закрытую» страну за последние 14 лет. Последний раз с «визитом дружбы» приезжал в 2005 году предыдущий председатель КНР, Ху Цзиньтао. Ожидается, что визит будет способствовать принятию мер для поддержки северокорейской экономики.

В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал статью, в которой напомнил, что две страны не раз «совместно противостояли агрессии иностранных держав». Китайские комментаторы подчеркнули экономическую составляющую визита, указывая, что помощь Пхеньяну может стать для Китая еще одним рычагом в углубляющемся противостоянии с США.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Си Цзиньпин посетит КНДР с антиамериканским визитом».