«Элизиум» инвестирует 648 млн рублей в производство обоев

Новосибирская компания «Элизиум» направит на приобретение восьмицветной линии для производства обоев 647,8 млн руб. Проект также предполагает строительство складских помещений. Срок окупаемости – девять лет, налоговые поступления в бюджет региона к 2027 году составят 178,8 млн руб. Накануне проект был одобрен инвестиционным советом Новосибирской области, он будет включен государственный реестр инвестиционных проектов региона.

ООО «Элизиум» работает на рынке отделочных материалов с 1995 года. Продукция поставляется на рынки ближнего зарубежья и стран Евросоюза, планируется выход в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (КНР, Индия, Индонезия, Иран, Таиланд, Ирак, Кувейт и др.). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2017 году – 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 53,6 млн руб. Владельцы: Александр Куринский (50%), Валерий Моисеенко (47%) и Нина Никитина (3%).

Оксана Павлова