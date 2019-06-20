Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу MH17

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна принять меры для того, чтобы обвиняемые по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году предстали перед судом. «Мы призываем Россию гарантировать, что любой, кто будет обвинен, и находится в России, предстанет перед судом»,— сказал господин Помпео (цитата по AFP).

Ранее Совместная следственная группа по расследованию опубликовала новый доклад. Она назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила гражданский лайнер.

Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».