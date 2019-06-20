ВЦИОМ: большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, внимательно следить за прямой линией от начала до конца намерены 29% россиян.

Еще 12% планируют посмотреть отдельные фрагменты, 34% не собираются смотреть программу в прямом эфире, но намерены узнавать об основных вопросах и ответах из новостей.

Не будут следить за прямой линией 10% опрошенных. Еще не решили, следить ли за программой, 1% респондентов, 13% не ответили на этот вопрос.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 17 июня среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

17-я прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00. Задать вопрос президенту можно с помощью СМС, ММС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

В каком формате пройдет общение президента с гражданами, читайте в публикации “Ъ FM”.