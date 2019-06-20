Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России

Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга сведено к нулю, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции. При скимминге мошенники копируют информацию с карты прямо в банкомате, а после — изготавливают их дубликаты.

«Мы победили скимминг — это правда. Вы знаете, что еще буквально несколько лет назад все кредитные организации "лихорадило" от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, фактически в нашей стране почти сведен данный вид мошенничества к нулю»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Кузнецов подчеркнул, что банкоматы Сбербанка в этом году реже страдали от мошенников. «По статистике, которую мы ведем, из 115 попыток подрывов банкоматов Сбербанка с 1 января 2019 года успешных подрывов было 11, предотвращено 104. Это в несколько раз меньше, чем статистика других лет. Мы научились даже прогнозировать с помощью искусственного интеллекта такого рода подрывы»,— сказал он. При этом, по словам зампреда Сбербанка, с начала года были задержаны 40 злоумышленников, похищавших деньги с помощью этой схемы.

Об ОПГ, члены которого специализировались на хищении денег с банковских карт, — в материале “Ъ” «Преступное сообщество уличили в скимминге».