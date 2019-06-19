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В Сочи автомобиль влетел в остановку общественного транспорта

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Лазаревском районе Сочи. Как сообщили в краевой полиции, по предварительным данным, автомобиль «Нива», двигаясь из Сочи в сторону Лазаревского, столкнулся с впередиидущим автомобилем Mitsubishi. От удара отечественное авто выбросило на остановку общественного транспорта.

В результате аварии погибла стоящая на остановке женщина и три человека, двое из которых не достигли совершеннолетия, пострадали. В настоящее время сотрудниками дорожной полиции установливают причин и обстоятельств ДТП.

Василий Хитрых


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