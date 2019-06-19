«Краснодарскому каннибалу» позволили воспользоваться услугами защитников

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Сегодня, 19 июня, судья Прикубанского районного суда допустила к защите Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве и надругательстве над телом 32-летней женщины, двух адвокатов. Как сообщил на своей страничке в Facebook краснодарский адвокат Алексей Аванесян, представлять интересы «краснодарского каннибала» будут Кондрат Горишний и кандидат юридических наук Юлия Федотова.

По словам Алексея Аванесяна, суд предоставил возможность им ознакомиться с материалами дела, выделив на изучение 14-ти томов двое суток. «Искренне по-белому завидую им и уверен, что они обеспечат Дмитрию надежную защиту. Адвокат, участвовавший ранее по назначению, теперь обязана выйти из процесса», - сообщил господин Аванесян в соцсетях.

Он также отметил, что ждет заседания апелляции по его жалобе на решение судьи об отводе из этого дела. Ранее “Ъ-Кубань” писал, что судья Прикубанского суда не допустила его защищать Дмитрия Бакшеева, которого Аванесян решил взять под защиту еще в середине апреля, когда над тем начался судебный процесс. По словам защитника, в деле Бакшеева нет ни единого доказательства (кроме признательных) его вины, а показания, данные им в ходе следствия, неоднократно менялись якобы под физическим и психологическим давлением.

Дмитрия Бакшеева и его супругу Наталью обвиняют в том, что в ночь на 8 сентября 2017 года они в ходе распития спиртных напитков на пустыре в Авиагородке убили случайную знакомую, расчленили ее, и часть останков принесли в общежитие военного летного училища, где проживали. Следователи нашли в холодильнике засоленные части тела женщины, также человеческое мясо было найдено на плите в комнате Бакшеевых.

Алексей Аванесян считает, что дело «краснодарских каннибалов» сшито «белыми нитками» и следствие боится, что квалифицированная защита может его развалить. В частности, адвокат приводит пример того, что не признавшую свою вину Наталью Бакшееву уже осудили на 10 лет за подстрекательство к убийству, в то время, когда само убийство еще не доказано.

Дмитрий Михеенко