Адвокату «краснодарского каннибала» не дают знакомиться с делом подсудимого

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Краснодарский адвокат Алексей Аванесян сообщил на своей страничке в Facebook, что суд и органы следствия всячески пытаются не допустить его к защите Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве и надругательству над телом умершей. По словам защитника, в Прикубанском районном суде краевого центра уже прошло заседание по делу «краснодарского каннибала» без участия адвоката, услугами которого дал согласие воспользоваться подсудимый, однако судья до сих пор не дала на это добро.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в середине мая господин Аванесян заявил, что берет под защиту Дмитрия Бакшеева, прозванного в СМИ «краснодарским каннибалом». Это, по словам защитника, связано с тем, что в деле Бакшеева нет ни одного доказательства (кроме признательных) его вины, показания, данные им в ходе следствия, неоднократно менялись якобы под физическим и психологическим давлением.

Дмитрия Бакшеева и его супругу Наталью обвиняют в том, что в ночь на 8 сентября 2017 года они в ходе распития спиртных напитков на пустыре в Авиагородке убили случайную знакомую, расчленили ее и часть останков принесли в общежитие военного летного училища, где проживали. Следователи нашли в холодильнике засоленные части тела женщины, также человеческое мясо было найдено на плите в комнате Бакшеевых.

Подсудимый рассказал Алексею Аванесяну, что якобы отказаться от услуг правозащитника его требовали помощница судьи и сотрудник ФСИН в СИЗО. Также ему якобы назначали дополнительного бесплатного адвоката, от которого Бакшеев отказался. «Цель явна и не скрываема - всеми способами лишить Бакшеева права на защиту и не допустить меня в дело. А все почему? Да потому что все дело т. н. «краснодарских каннибалов» сшито белыми нитками, концы которых интересанты торопятся побыстрее окунуть в воду», - пишет господин Аванесян. Он также напоминает, что не признавшую свою вину Наталью Бакшееву уже осудили на 10 лет за подстрекательство к убийству, что является странным, когда подстрекателя признают виновным раньше самого убийцы.

Дмитрий Михеенко