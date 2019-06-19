«Можно еще страховать работников от понижения зарплаты и невыплаты премий»

Владимир Садовин, член совета директоров «Азбуки вкуса»: «Если такая мера не несет дополнительных затрат, то можно и это делать. Вопрос — зачем? Ведь, на мой взгляд, и так процедура банкротства подразумевает очередность выплат. Если честно, для меня это ни рыба ни мясо. Механизм защиты, в принципе, существует. Просто если это инициатива ради инициативы, то это неинтересно».

Аркадий Новиков, ресторатор: «У них столько идей, я не успеваю следить за всеми инициативами. Если законопроект будет принят, значит, будем делать, они же умные. Если не примут, значит, не будем. Но мы не можем же все застраховать, наверное. Тогда надо потратить все деньги, всю доходность, всю прибыль. Сложное время, многие рестораны выживают. Рестораторы должны сами, наверное, выбирать, надо им страховать или нет. Не могут же за них все придумывать — что надо обязательно делать это или то».

Дмитрий Несветов, президент группы компаний «Диана»: «Это несколько странная инициатива и в некотором роде слишком избирательный подход к рискам. Если дальше следовать этой логике и доводить ее до абсурда, то можно страховать еще работников от понижения зарплаты, от невыплаты премий. Поэтому придумывать еще и страхование, тем более обязательное, от рисков банкротства мне видится совершенно излишней мерой и не очень соответствующей иерархии рисков, в которых находится наша экономика. Депутаты лучше бы подумали о том, как снизить налоги, оптимизировать эти социальные сборы с фондов оплаты труда».