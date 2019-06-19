«Можно еще страховать работников от понижения зарплаты и невыплаты премий»

Сотрудников хотят застраховать от банкротства работодателя: новый вид взносов может стать обязательным. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме и направили в правительство для одобрения. Отчисления в фонд будут делать сами работодатели. Но, как утверждают авторы документа, дополнительной финансовой нагрузкой это не обернется — тариф установят за счет перераспределения действующих обязательных платежей. Сейчас отношения работника и предпринимателей регулирует закон о несостоятельности компаний, по которому претензии персонала удовлетворяются во вторую очередь после требований по текущим платежам, связанным с судебными расходами.
«Коммерсантъ FM» спросил работодателей — что они думают об инициативе депутатов?
Владимир Садовин, член совета директоров «Азбуки вкуса»: «Если такая мера не несет дополнительных затрат, то можно и это делать. Вопрос — зачем? Ведь, на мой взгляд, и так процедура банкротства подразумевает очередность выплат. Если честно, для меня это ни рыба ни мясо. Механизм защиты, в принципе, существует. Просто если это инициатива ради инициативы, то это неинтересно».
Аркадий Новиков, ресторатор: «У них столько идей, я не успеваю следить за всеми инициативами. Если законопроект будет принят, значит, будем делать, они же умные. Если не примут, значит, не будем. Но мы не можем же все застраховать, наверное. Тогда надо потратить все деньги, всю доходность, всю прибыль. Сложное время, многие рестораны выживают. Рестораторы должны сами, наверное, выбирать, надо им страховать или нет. Не могут же за них все придумывать — что надо обязательно делать это или то».
Дмитрий Несветов, президент группы компаний «Диана»: «Это несколько странная инициатива и в некотором роде слишком избирательный подход к рискам. Если дальше следовать этой логике и доводить ее до абсурда, то можно страховать еще работников от понижения зарплаты, от невыплаты премий. Поэтому придумывать еще и страхование, тем более обязательное, от рисков банкротства мне видится совершенно излишней мерой и не очень соответствующей иерархии рисков, в которых находится наша экономика. Депутаты лучше бы подумали о том, как снизить налоги, оптимизировать эти социальные сборы с фондов оплаты труда».
Страховой случай, согласно новому законопроекту, будет наступать после решения суда о банкротстве компании. Работники из средств Фонда социального страхования смогут получить выплаты за последние три месяца до признания несостоятельности компании.
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