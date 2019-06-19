«Говорить о завершении карьеры Дениса Глушакова точно рано»

Руководство «Спартака» официально объявило, что Денис Глушаков покидает команду. Несмотря на скандалы вокруг фамилии бывшего капитана красно-белых и даже ненависть болельщиков, «Спартак» и футболист расстались мирно: он получит достойный отступные — 100 млн руб. Подробности — у спортивного обозревателя «Коммерсантъ FM» Владимира Осипова.

Спортсмен прошел весь путь от любви до ненависти болельщиков — сначала фанаты восторженно кричали: «Глушаков — это похороны», когда Денис своими голами «хоронил» команды соперников, потом поднимали над головой плакаты «"Спартак" без Глушакова», когда стало известно, что Денис принимал участие в интригах против бывшего наставника Массимо Карреры. В итоге руководство «Спартака» не стало воевать со своими болельщиками, и контракт с бывшим капитаном был расторгнут.

Но это произошло не только из-за скандалов и недовольства болельщиков — веские футбольные причины тоже были, уверен бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев: «В команде есть целый ряд возрастных футболистов — это и Дима Комбаров, и Денис Глушаков, и, наверное, Андрей Ещенко, с которым, тем не менее, контракт перезаключили. Все-таки ветеранов слишком много. Они должны уже потихонечку или освобождать место, или помогать молодым.

Но сегодня, пока у тренера "Спартака" Олега Кононова есть время, ему надо создавать новую команду».

Денис Глушаков, в свою очередь, продолжит карьеру в другом клубе. В каком, пока неясно. В кулуарах активно обсуждают, что футболиста зовет новичок премьер-лиги — команда «Сочи». Если это действительно так, то уже в первом туре чемпионата России, который стартует в середине июля, Глушаков сыграет против «Спартака». Пока же Денис записал трогательное видеообращение к болельщикам, которое опубликовал в своем Instagram.

Между тем, несмотря на все скандалы, многие болельщики в комментариях желают Глушакову удачи и благодарят за чемпионский сезон. Сейчас футболисту 32 года, и говорить о завершении его карьеры точно рано. В российском чемпионате игрок может выходить на поле достаточно долго, уверен эксперт, бывший футболист Александр Мостовой: «Какой возраст в нашем турнире? В качестве примера можно Серегу Игнашевича вспомнить, которого включили в состав сборной на домашнем чемпионате мира — он был лучшим. Он спокойно поиграл еще. До 40 лет можно играть кому угодно, если себя поддерживать в достойной форме. Я бы, например, еще минут на 15 в матче где-нибудь выходил».

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать расторжение контракта с Денисом Глушаковым. Теперь ждем новостей о покупке красно-белыми новых игроков, которые надеюсь, усилят команду.

Кроме Дениса Глушакова, «Спартак» покинул также Дмитрий Комбаров, который выступал за красно-белых с 2010 года. Вместе с тем, в отличие от клуба, который теряет игроков, ЦСКА усиливает свои позиции — стало известно, что хорватский полузащитник Никола Влашич продолжит выступать за армейцев. ЦСКА выкупил Влашича у английского клуба «Эвертон» за €15,7 млн. В прошлом сезоне Влашич играл за ЦСКА на правах аренды.