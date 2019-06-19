Госдума одобрила в первом чтении законопроект о статусе ветерана для военных из Крыма

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, по которому люди, проживающие в Крыму и Севастополе, могут претендовать на статус ветерана. Как следует из пояснительной записки, это связано с присоединением полуострова к России.

Как отмечается, сейчас люди, прослужившие достаточное количество времени, не могут получить звание ветерана военной службы и пользоваться гарантиями социальной защиты, потому что им не идет в зачет стаж, полученный во время службы на Украине. При этом число таких военных составляет около 1 тыс. человек.

Авторы законопроекта полагают, что подавляющее большинство крымских военных считали своей родиной Россию и сейчас они являются ее полноценными гражданами.

Если проект федерального закона одобрят, то он вступит в силу 1 января 2020 года.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. Согласно официальным данным, 96,77% голосовавших высказались за присоединение к России. Явка при этом составила 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав РФ. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели санкции против России.

Что изменилось в Крыму после вхождения в состав России — в материале “Ъ”.