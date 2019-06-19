Грызлов обвинил новые власти Украины в срыве деэскалации в Донбассе

Киев не реализовал возможности урегулирования в Донбассе, которые появились после президентских выборов, заявил полпред России Борис Грызлов по итогам заседания в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Заявление прозвучало на фоне нового обстрела в районе станицы Луганская и срыва Киевом отвода сил, о котором стороны договорились в Минске 5 июня.

«Уже при новой власти Киев сорвал разведение сил, уже при новой власти была организована операция ВСУ в районе Марьинки. Новая власть не сделала ничего, чтобы вернуть в Донбасс людей, которых Киев обещал освободить еще в 2017 году»,— сказал он. Господин Грызлов считает, что теперь у Донбасса еще больше оснований не доверять Киеву. По его мнению, чтобы ситуация начала меняться к лучшему, нужно развивать прямой диалог Киева и Донбасса.

В начале июня участники контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планировалось подписать 19 июня. Это была первая встреча контактной группы после избрания Владимира Зеленского. Предыдущее перемирие в Донбассе вводилось в ночь на 8 марта в честь Международного женского дня. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ тогда зафиксировали около 400 нарушений режима прекращения огня. На встрече в апреле контактная группа не сумела согласовать перемирие.

О том, почему в Раде сочли инициативы нового президента Украины предательски мирными,— в материале “Ъ” «Леонид Кучма вызвал Донбасс на себя».