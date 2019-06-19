Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины и ее представитель на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что снятие экономической блокады с Донбасса можно будет рассмотреть после того, как страна вернет контроль над своими активами в этом регионе. По его словам, работа по урегулированию конфликта должна быть «с двусторонним движением», а все процессы должны происходить «по обоюдному согласию».

«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может быть речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельный районам Донецкой и Луганской областей)»,— отметил господин Кучма, слова которого приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.

Леонид Кучма также считает, что для достижения прогресса в работе трехсторонней контактной группы нужна «политическая воля» лидеров стран «нормандской четверки».

Как господин Кучма оценивает ситуацию на Донбассе — в материале “Ъ”.