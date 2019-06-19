«Власть нашла причину неудовлетворительного положения дел»

У россиян нет понимания, что такое национальные проекты, — такое положение дел признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее об этом же говорила и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. При этом и в Кремле, и в верхней палате парламента сошлись в том, что необходимо наладить просветительскую работу среди населения. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Кремль таким образом пытается объяснить отсутствие улучшений условий жизни в стране.

Валентина Матвиенко выступила на открытии Третьего форума социальных инноваций регионов и в своей речи раскрыла аудитории данные специального исследования, посвященного национальным проектам. Выяснилось, что 44% россиян знают, что национальные проекты существуют, однако лишь 7% опрошенных понимают, что это такое. В этой связи спикер Совфеда говорила о том, что надо активнее работать с населением, объяснять ему суть происходящего. Причем, по ее словам, главное при этом — полностью исключить формальный подход, ведь нельзя работать ради галочки.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать слова спикера Валентины Матвиенко. Пресс-секретарь президента согласился, что проблема существует, более того, он призвал пишущую братию помочь наладить просветительскую работу.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: Это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращениях граждан в процессе подготовки к «Прямой линии». Много вопросов, которые свидетельствуют о том, что пока уровень понимания оставляет желать лучшего. Это действительно так. Есть план призывать вас (журналистов, — прим. ред.) больше об этом писать, говорить, объяснять, анализировать и, разумеется, в первую очередь, повысить свою активность в этой области.

По большому счету, сенсации здесь никакой нет. Все это давно известно без всяких цифр и статистических выкладок, причем результаты последнего опроса даже кажутся завышенными.

Итак, тем кто не знает: национальные проекты — это, по сути предвыборная программа Владимира Путина на четвертый президентский срок. Между тем, так получается, что ситуация сложилась несколько странная: власть говорит о нацпроектах чуть ли не каждый день. Недели не проходит, чтобы президент или премьер не внушали бы подчиненным, чтобы те отбросили все дела и без формализма занимались главной задачей. В тренде и Государственная дума — депутаты даже не так давно устроили обструкцию министру экономического развития Максиму Орешкину за то, что он пришел неподготовленным и не смог четко объяснить — как идет соответствующая работа.

Но даже после всего этого ничего радикально не меняется. Народ по-прежнему не ощущает какого-то серьезного улучшения. Более того, можно сказать, что становится хуже, и это отражается на рейтингах руководителей страны. Объяснения, что, дескать, методики подсчета изменились, скажем так, не очень убеждают.

В свою очередь, многие экономисты, включая Алексея Кудрина, утверждают, что правительство не может победить бедность, и уже открыто опасаются социального взрыва. В итоге выходит, что национальные проекты, как коммунизм: светлое будущее, которое мы строим, но которое почему-то никак не наступает. При этом что-то подсказывает, что просветительская работа в данном случае не поможет. Даже если увеличить бюджеты на пиар, лучше не станет, не проникнется электорат сутью проблемы.

Можно было бы даже не уделять этой теме внимание, если бы не предстоящая «Прямая линия» с президентом.

На все претензии власть отвечает — вот национальные проекты, они вам помогут, в их рамках предусмотрен список мероприятий как раз по предмету вашего обращения. После этого люди уходят с надеждой, но результата почему-то нет. Тогда вновь граждане обращаются с жалобами, а государство, в свою очередь, отвечает, что это чиновники на местах недоработали, сейчас исправим, подождите.

Этот процесс может продолжаться бесконечно, потому что, как мы знаем, не выполнены еще майские указы, которые были предвыборной программой перед третьим президентским сроком Владимира Путина. Похоже, дело не в том, что население чего-то не понимает — просто страна идет не тем путем. Но вряд ли это кто-то наверху сейчас признает. Тем не менее, мы видим, что власть нашла причину неудовлетворительного положения дел: россияне не понимают своего грядущего счастья, надо им объяснить, и все получится.