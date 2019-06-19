В майоре не признали хулигана Бывший сотрудник «Вымпела» получил девять лет за драку со смертельным исходом

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС), основываясь на вердикте присяжных, приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего сотрудника Центра специального назначения ФСБ майора Павла Стерлягова. По версии следствия, в ходе конфликта он нанес жителю Кабардино-Балкарии Хусею Макитову травмы, от которых тот скончался. При этом суд оправдал майора по статье о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Родные погибшего и их адвокаты намерены обжаловать приговор, считая его слишком мягким.

В СКОВС огласили приговор по уголовному делу бывшего военнослужащего войсковой части №35690 Павла Стерлягова. Подсудимый возражал против присутствия видео и фотокамер. Приговор он выслушал, опустив голову. Суд, основываясь на вердикте присяжных, приговорил майора спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» к девяти годам колонии строгого режима, признав его вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В приговоре при этом говорится, что присяжные не сочли доказанным, что имело место покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 УК РФ и пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По этим статьям СКОВС Стерлягова оправдал «в связи с отсутствием события преступления».

Накануне гособвинитель просил суд квалифицировать действия Павла Стерлягова по 111-й статье УК и назначить ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. Отметим, что первоначально именно по этой статье УК РФ и было возбуждено уголовное дело в отношении майора Чудинова (псевдоним Стерлягова), а затем обвинение переквалифицировали на 105-ю статью.

Процесс по делу майора ФСБ начался в апреле этого года. Подсудимый ходатайствовал о рассмотрении его обвинения судом присяжных. Коллегия заседателей, изучив дело Павла Стерлягова, пришла к заключению об отсутствии у него умысла в покушении на убийства. Присяжные также посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения и ст. 111.

Представитель родственников погибшего Хусея Макитова Виктория Шевелева заявила журналистам, что подсудимый, выступая в суде с последним словом и «пуская слезу», смог разжалобить присяжных.

По ее словам, защита потерпевших подаст апелляционную жалобу на приговор.

Как ранее сообщал “Ъ”, около полуночи 5 апреля 2018 года возле поселка Тегенекли в КБР между командированным туда майором Стерляговым и его сослуживцем, с одной стороны, и Хусеем Макитовым и его другом Алимом Байдаевым, с другой, завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Причиной стал тот факт, что Макитов отказался подвезти военнослужащих. Согласно материалам дела, Макитов сделал это грубо, чем и спровоцировал потасовку. Во время драки Стерлягов нанес Макитову несколько ударов ножом, после чего сослуживцы убежали. Происшедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

На процессе защита Стерлягова заявила, что он оборонялся от агрессивных действий Байдаева и Макитова. В свою очередь, представитель потерпевших Виктория Шевелева указала суду, что военные скрылись с места преступления, не оказав помощь Макитову.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону