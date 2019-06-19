ОВК поставила GATX Rail Vostok новейшие цистерны для перевозки патоки

ПАО «Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания"» поставила в адрес GATX Rail Vostok (дочерняя компания GATX Corporation — мирового лидера на рынке оперативного лизинга железнодорожной техники) 26 вагонов-цистерн для перевозки патоки и растительных масел. На сегодняшний день это новинка в продуктовой линейке НПК «ОВК» и единственная модель на рынке для данного вида груза на тележке с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Модель 15-6900-04 производится на базе «ТихвинХимМаш» (входит в железнодорожный холдинг НПК «ОВК»). Одним из ключевых преимуществ вагона-цистерны является уникальная конструкция котла, изготовленного из нержавеющей стали и прошедшего специальную комплексную обработку. Цистерна позволяет перевозить порядка 30 позиций крахмалопродуктов и растительных масел.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ОВК подписала контракт на производство и поставку 400 фитинговых вагонов-платформ нового поколения для ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы».