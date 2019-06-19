От утилизации отходов БЦБК могут отстранить Росгеологию

Проектом рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) стоимостью 5,9 млрд руб. может заняться новый генеральный подрядчик. Сейчас таковым является Росгеология, получившая задание от правительства РФ в 2017 году. Как заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госхолдинг так и не смог разработать технологию переработки отходов, а его новый руководитель Сергей Горьков на встрече с главой региона не возражал против выхода из проекта. Ранее региональное правительство направляло в адрес подрядчика несколько претензий.

О том, что у проекта рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината может смениться генподрядчик, Сергей Левченко заявил в среду на сессии заксобрания Иркутской области. «К 1 июля Росгеология должна представить новую технологию,— сообщил он.— Этого не случилось и, скорее всего, уже и не произойдет». Губернатор заявил, что против выхода из проекта не возражает и новый руководитель Росгеологии Сергей Горьков, с которым у главы региона недавно состоялась встреча.

Росгеология была назначена генподрядчиком правительством РФ в 2017 году. Тогда же были проведены общественные слушания в Байкальске по проекту рекультивации отходов БЦБК. Несколько участников слушаний выразили недовольство, что проект не оригинальный, а скорректированная версия документа, предложенного предыдущим подрядчиком — «ВЭБ-инжинирингом», который не смог пройти госэкспертизу.

Отличие только в том, что прежний подрядчик предлагал перевести отходы в состояние монолита, а новый — превратить их в грунт.

Росгеология тогда пообещала передать проект на экологическую экспертизу до 1 декабря 2017 года. Затем срок переносился. В конце 2018 года правительство Иркутской области было вынуждено обратиться в Минприроды РФ за продлением срока расходования средств в сумме 1,1 млрд руб., предусмотренных на рекультивацию отходов БЦБК в 2018 году, до 2021 года, потому что реализация проекта так и не началась.

Общая стоимость контракта на утилизацию отходов БЦБК составляет 5,9 млрд руб. На берегу Байкала в шлам-накопителях сейчас находится более 6 млн тонн отходов комбината, из которых более 2 млн тонн — токсичное вещество лигнин.

Региональное правительство и раньше было недовольно работой генподрядчика. Претензия в адрес Росгеологии была направлена 10 октября 2018 года, потому что исполнитель не предоставил ТЭО и описание технологии по утилизации отходов на согласование заказчику, которым выступает минприроды Иркутской области. В итоге 25 октября было подписано допсоглашение об изменении сроков. История повторилась в марте 2019 года. Третья претензия отправилась подрядчику 4 июня, но заказчик отказался подписывать допсоглашение, так как это приведет к переносу сроков исполнения контракта с 2021 года на конец 2023-го.

Сергей Левченко также сообщил, что во вторник у него состоялась встреча с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным «с приглашением всех заинтересованных сторон, в том числе новых предполагаемых подрядчиков». Ранее пресс-служба главы региона разослала релиз с информацией о том, что перед встречей с федеральным министром губернатор провел переговоры с заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ириной Макеевой, в том числе обсудил с ней возможное возвращение банка в проект утилизации отходов БЦБК. Господин Левченко доложил господину Кобылкину, что собирается совместно с руководством ВЭБа «выходить к федеральным властям с предложениями по созданию в Байкальске территории особого социально-экономического развития с тем, чтобы создать для потенциальных инвесторов условия наибольшего благоприятствования».

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В Росгеологии от комментариев о возможной смене генподрядчика воздержались. Получить оперативный комментарий от ВЭБа не удалось. Банк выступает основным кредитором находящегося в процедуре банкротства БЦБК.

Председатель правления общественной организации «Байкальский центр гражданской экспертизы» Юрий Фалейчик считает, что «любая смена игроков чревата потерей времени». «Я боюсь, что новый подрядчик ровно на те же грабли наступит — на отсутствие технологии переработки отходов»,— сказал “Ъ” господин Фалейчик.

Екатерина Еременко, Иркутск