Приоритеты в ремонте Общественная палата Ижевска приняла участие в формировании списка дорог для ремонта в 2020 году

Общественники Ижевска определили приоритетные участки городских дорог, которые будут рекомендованы для включения в программу ремонта в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Впервые в составлении перечня улиц, больше всего нуждающихся в ремонте, приняла участие Общественная палата города. Из 72 участков были выбраны 20 с наибольшими проблемами и еще пять «дополнительных», на случай увеличения финансирования программы.

Общественная палата Ижевска Фото: Амир Закиров

Список из 72 участков дорог Ижевска, которым требуется ремонт, представили на обсуждение членам Общественной палаты города 17 июня. Начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Ольга Удалова отметила, что впервые в процессе отбора наиболее приоритетных участвует Общественная палата города. «В 2018 году выбор объектов проводился с помощью рейтингового голосования, но мы поняли, что этот метод не всегда эффективен, потому что есть проблема накрутки голосов. В этом году были люди, недовольные такими итогами, отмечавшие, что есть улицы в гораздо худшем состоянии, нежели те, что были отобраны. Безусловно, все эти участки требуют приведения в нормативное состояние. Перечень составлен по обращениям граждан, предписаниям надзорных органов и предложениям общественных организаций. Мы, в свою очередь, оцениваем эти участки с технической стороны»,— отметила госпожа Удалова.

Объем финансирования в рамках БКАД ограничен. Предварительно Ижевск в следующем году сможет получить на ремонт дорог порядка 492 млн руб., но эта сумма может измениться в большую сторону. Соответственно, общественникам предстояло выбрать из списка 20 участков, находящихся в худшем состоянии, при этом учесть их важность для горожан. Специалисты управления благоустройства представили фотографии и описание проблем по каждому участку.

Фото: Амир Закиров

Чтобы подойти к вопросу тщательнее, члены Общественной палаты создали рабочую группу, в которую вошли представители общественных организаций «Автомобилисты Удмуртии» и «Автомобильная Удмуртия». Члены этой рабочей группы лично проинспектировали участки, по которым возникли сомнения. «Делая выбор, мы усилили значение такого критерия, как близость социальных учреждений: детских садов, школ, больниц. В результате в приоритетный список попали несколько улиц, которые являются вообще единственными подъездными путями к ним. Например, к больнице №3, Республиканскому реабилитационному центру и школе-интернат №15, трем детским садам на ул. Телегина и т.д. Кроме того, приоритетными считали участки дорог, по которым курсирует общественный транспорт, от которого зависит большое количество горожан»,— отметила председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Улица Пастухова Фото: Ирина Кожевникова

Представители общественных организаций автомобилистов такое сотрудничество с городской общественной палатой признали весьма плодотворным. «Мы учитывали рейтинг прошлого года, составленный по голосованию граждан. Конечно же, важным критерием были рекомендации общественных организаций автомобилистов, а также ТОП убитых дорог ОНФ»,—рассказала член ОП Ижевска, активист «Автомобильной Удмуртии» Лариса Курбанова.

Проезд Копровый Фото: Ильяс Бекмансуров

Во время объезда общественники, в частности, побывали на ул. Спортивная, которая является единственным проездом в микрорайон Старки. Она внесена в приоритетный перечень, тем более, что ее ремонт предполагался в 2019 году, но средств не хватило. Проезд Копровый в список приоритетных не попал. «Решить проблему загруженности этого участка возможно только одновременно с реконструкцией многочисленных железнодорожных путей, пересекающих улицу. Мы приняли решение обратиться в администрацию города с предложением разработать комплексный план реконструкции участка с участием собственников железнодорожных путей»,— рассказал член Общественной палаты Ижевска и Общественного совета Миндортранса Удмуртии Наиль Зиятдинов.

Улица Маркина Фото: Ирина Кожевникова

Некоторые участки перешли в так называемый резервный список. Он будет задействован при появлении экономии во время проведения торгов на ремонт приоритетного списка, а также в случае, если у города появится дополнительное финансирование на дорожные работы. В этот перечень попали участки, на которых необходима укладка верхнего слоя покрытия.

Итоговый список направлен для утверждения в управление благоустройства и окружающей среды администрации Ижевска для дальнейшего его представления в министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Переулок Профсоюзный Фото: Ирина Кожевникова

Список участков дорог Ижевска, рекомендованных для включения в БКАД в 2020 году

1. ул. Халтурина от ул. Ленина до с/о «Знамя»

2. ул. Спортивная

3. ул. Степная от ул. Областная до ул. Московская

4. ул. Маркина от пер. Железнодорожный до конечной остановки автобуса

5. ул. Загородная от ул. Нагорная до ул. Областная

6. ул. Западная от ул. Областная до ул. Нагорная

7. ул. Парашютная от ул.Степной до ул.Гагарина

8. ул. О. Драгунова от ул. Мужвайская до ул. К. Герда

9. ул. Пастухова от ул. Свердлова до ул. Удмуртская

10. пер.Студенческий

11. ул. Саранская

12. ул. Кирзаводская

13. ул. Советская от ул. Свердлова до ул. К.Набережная

14. ул. К. Герда от ул. Клубная до ул. О.Кошевого

15. ул. Клубная

16. Шабердинский тракт

17. пер. Профсоюзный от ул. Совхозная до ул. Парковая

18. ул. Красногеройская от ул. Удмуртская до ул. К.Маркса

19. ул. Телегина от ул. Новошестнадцатая до ул. Пятнадцатая

20. пер. Раздельный

Резервный список

21. ул. Наговицына от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинская

22. ул. 10 лет Октября от ул. Удмуртская до ул. 40 лет Победы

23. дорога Ижевск — Оранжерейный комплекс

24. ул. Сельская от ул. Выставочная до границ города

25. ул. Пушкинская от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова

Михаил Красильников