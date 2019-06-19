Bloomberg: ЕС продлит санкции против России 20 июня

Совет Евросоюза завтра планирует продлить на полгода «крымские» санкции в отношении России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. «Лидеры ЕС в четверг (20 июня.— “Ъ”) продлят санкции против России»,— рассказал источник в Брюсселе.

Ранее продлить санкции в отношении России из-за Крыма предложила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. Согласно официальным данным, 96,77% голосовавших высказались за присоединение к России. Явка при этом составила 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав РФ. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели санкции против России.

Что изменилось в Крыму после вхождения в состав России — в материале “Ъ”.