Могерини предложила продлить санкции против России на год

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предложила продлить до 23 июня 2020 года санкции против России, связанные с присоединением Крыма и Севастополя, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. В распоряжении агентства оказался внутренний документ Евросоюза, в котором говорится, что ЕС «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией».

Первое обсуждение этого вопроса в Брюсселе намечено на четверг, 6 июня. Сам документ датирован 3 июня. Другие подробности инициативы пока неизвестны.

В феврале госпожа Могерини заявляла, что ЕС может одобрить новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, где российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей. Моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ и арестовали до 24 июля.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».