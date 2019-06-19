Красноармейские прокуроры закрыли восемь сайтов с запрещенной информацией

Красноармейские прокуроры обнаружили в интернете восемь сайтов с информацией, распространение которой запрещено на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что посетителям четырех из них предлагалось принять участие в проведении азартных игр в онлайн-казино. После регистрации на сайте пользователю открывался доступ к виртуальным рулеткам, игровым автоматам, видео-покеру. При этом доступ к сайтам предоставлялся без каких-либо ограничений.

Еще четыре сайта рассказывали о способах хищения коммунальных ресурсов с использованием магнитного поля для остановки счетчика воды.

Вход на сайты был свободный

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием признать сведения, размещенные на указанных сайтах, запрещенными к распространению в РФ. Иск удовлетворен, доступ к информации ограничен.

Марина Ковалева