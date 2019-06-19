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Башкирия традиционно уступила Татарстану по объему ввода жилья

Башкирия по результатам пяти месяцев 2019 года заняла второе место среди субъектов Приволжского федерального округа по показателю ввода жилья и третье — по вводу жилья на душу населения, сообщает Башстат. В республике сдано 814,2 тыс. кв. м, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного жилья составила 67% (546 тыс. кв. м). Этот сегмент строительства вырос на 8,3%. Застройщики-юрлица ввели 268 тыс. кв. м, что вдвое выше уровня января-мая 2018 года, отмечает ведомство.

В Татарстане показатель сдачи жилья составил 1,15 млн кв. м. На третьем месте Нижегородская область (511,3 тыс. кв. м).

Майя Иванова


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