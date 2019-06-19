Живите богато

С 1 октября зарплаты сотрудников администрации и гордумы Нижнего Новгорода, а также депутатов увеличатся на 4,2%. Соответствующее решение принял городской парламент. Повышение зарплат чиновников проходит в плановом режиме, расходы на это были учтены при подготовке бюджета на текущий год.

Зарплаты главы города Владимира Панова и председателя гордумы Дмитрия Барыкина после повышения составят 58 533 руб., зампредов гордумы и депутатов – 26 665 руб.