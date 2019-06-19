Завершено десятилетнее банкротство воронежского спиртзавода «Пираква»

Арбитражный суд Воронежской области завершил конкурсное производство в ООО «Спиртзавод "Пираква"» (ранее входило вместе с Бутурлиновским ЛВЗ в единый холдинг, подконтрольный бизнесмену Юрию Зацепину и его партнерам). Об этом сообщается в картотеке суда.

«Из-за недостаточности конкурсной массы оснований для продления конкурсного производства нет»,— говорится в решении суда. В ходе банкротства в реестр требований кредиторов была включена задолженность на 634,7 млн рублей. Но в конкурсную массу было включено имущество только на 6,4 млн руб. Этой суммы хватило на расчеты с кредиторами второй очереди. Также были удовлетворены 47,2 млн руб. требований залоговых кредиторов. Таким образом, по итогам банкротства было погашено не более 10% долгов компании.

Проблемы ликеро-водочного бизнеса господина Зацепина начались в 2010 году: Бутурлиновский ЛВЗ и «Пираква» тогда ушли в банкротство. ЛВЗ был перезапущен облправительством и структурами Глеба Фетисова, а спиртзавод законсервирован.

Сергей Калашников