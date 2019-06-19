Названы дома Екатеринбурга с максимальным числом пустующих арендных квартир

Аналитики составили рейтинг домов Екатеринбурга с наибольшим количеством пустующих квартир, выставленных в аренду. Согласно исследованию онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.ru, на первом месте дом на улице Куйбышева, 21, где эксперты насчитали 28 несданных квартир со средней стоимостью аренды около 40 тыс руб. в месяц. На втором месте высотный дом на улице Февральской революции, 15, в котором пустуют 23 квартиры со средней арендной платой 90 тыс. руб. в месяц. На третьем — дом на Мельникова, 27 с 24 квартирами со средней стоимостью 34,8 тыс. руб. в месяц.

Среди самых дорогих арендных объектов: квартира в доме на Февральской революции за 250 тыс. руб. в месяц и апартаменты в башне «Исеть» с аналогичной стоимостью. По словам руководителя проекта N1.RU Оксаны Сидлецкой, число арендных квартир по цене более 50 тыс. руб. в месяц растет два года подряд. «За прошедший год их число выросло на 18%, а за два года на — 60%»,— сообщила она, добавив, что прирост предложений по аренде элитного жилья в городе связан с «оттоком жителей в Москву и за границу».

Екатерина Аверина