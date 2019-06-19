Вторичное жилье в Самарской области за год подорожало более чем на 11%

В Самарской области по итогам мая текущего года зафиксирован рост средней удельной цены на вторичную недвижимость. Об этом сообщает Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) со ссылкой на руководителя отдела общественных коммуникаций Нину Шумкову.

«За месяц прошла небольшая положительная коррекция в размере 337 руб. (или 0,71%). По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 4 851 руб. или 11,31 %»,– цитируются в сообщении слова Нины Шумковой.

Кроме того, по данным СОФЖИ, средняя удельная цена за 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городах Самарской области в мае текущего года превысила 47,7 тыс. руб. При этом максимальная высокая средняя удельная цена 1 кв. м общей площади объектов недвижимости зафиксирована в Самаре. Она составила более 59,8 тыс. руб. Самая низкая цена 1 кв. м жилья – в Октябрьске (22,5 тыс. руб.).

Георгий Портнов