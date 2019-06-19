Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за закона о русских

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский демонстративно ушел из зала пленарных заседаний Государственной думы в знак протеста против нежелания других фракций одобрить законопроект об упрощенном гражданстве для детей, родившихся у русских за рубежом.

«Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути»,— сказал политик с трибуны Госдумы и направился к выходу. После того, как лидер ЛДПР покинул зал пленарных заседаний, прошло голосование. Законопроект не был принят.

Документ внесла в Госдуму партия ЛДПР. В нем говорилось, что иностранцам и лицам без гражданства, в акте о рождении которых национальность хотя бы одного из родителей — русский, следует давать российское гражданство в упрощенном порядке. В частности, освободить их от экзамена по русскому языку, справок о законном источнике средств к существованию и условия о непрерывном проживании в России пять лет.