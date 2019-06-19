Экс-директор муниципального учреждения в Энгельсе подозревается в мошенничестве на 15 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта администрации Энгельсского района». Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточнили в пресс-службе УФСБ России по Саратовской области.

По версии следствия, должностное лицо организовало мошенническую схему по хищению бюджетных средств. Она предоставляла завышенные сведения о размере заработной платы сотрудников учреждений в комитет финансов энгельсской администрации, причинив тем самым бюджету района ущерб на сумму 5 млн руб. Ранее в отношении нее уже были возбуждены аналогичные уголовные дела. Общая сумма ущерба оценивается в 15 млн руб.

Марина Ковалева