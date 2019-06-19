Комитет гордумы Перми перенес рассмотрение изменений в генплан

Комитет Пермской гордумы по градостроительству, планированию и развитию территории сегодня перенес на 26 июня рассмотрение вопроса о внесении изменений в генплан города.

Изменения (всего их 12) в генплан внесла администрация Перми. Все они касаются транспортной инфраструктуры, расположенной на территории центрального планировочного района Перми. Изменения затронут несколько улиц, в том числе ключевых — Ленина, Комсомольский проспект, Островского. В частности, предлагается обустроить внутриквартальные проезды, что повлечет за собой изъятие земельных участков, на которых сейчас находятся капитальные торговые объекты. Все проекты относятся к теме 300-летия Перми и, по данным "Ъ-Прикамье", вносятся с подачи руководства Пермского края.

Однако комитет отказался рассматривать сегодня изменения. Основанием стало то, что краевой минстрой еще в прошлом году провел масштабный аудит деятельности пермской думы и мэрии и нашел ряд нарушений градостроительного законодательства. Например, были обнаружены несоответствия между генпланом и правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). От минстроя, когда его в то время представлял теперь уже бывший замминистра Евгений Бондарчук, поступило предписание об устранении несоответствий. До сих пор не исправлено 6 из 10 замечаний.

На заседании было отмечено, что 7 июня в адрес краевых властей было направлено письмо с предложением выразить позицию — можно ли вносить изменения в генплан, не исправив до этого момента все предписания минстроя.

«Наше предписание касалось всего генплана, так как он не соответствовал приказу Минэка РФ. Сейчас город вносит изменения по частям. Это, в общем-то, не препятствует устранению предписания. Но в конечном итоге они должны внести поправки по всему генплану»,— пояснил источник в краевом правительстве.