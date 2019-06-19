Университет Лобачевского сохранил позиции в международном рейтинге вузов QS 2020

Компания Quacquarelli Symonds (QS) обнародовала международный рейтинг вузов QS World University Rankings 2020. Нижегородский научно-исследовательский университет имени Лобачевского (ННГУ) сохранил позиции в диапазоне мест 601-650, сообщает пресс-служба учебного заведения. Точные места в рейтинге указаны только для первых 500 вузов.

Напомним, такие позиции ННГУ удерживает второй год, прежде с 2014 года университет занимал строчку ниже 701-ой. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как авторитетность научных исследований, соотношение числа преподавателей к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

По словам врио ректора ННГУ Кирилла Маркова, вуз сохранил позиции и улучшил показатели «по таким важным направлениям, как качество образования и развитие международной деятельности». Он отметил, что увеличилось и количество иностранных студентов.

Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. Среди них лучшим стал Московский государственный университет имени Ломоносова (84 место в общей рейтинге), нижегородский вуз занял 20 место.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Новосибирск обогнал Санкт-Петербург в мировом рейтинге вузов».

Анастасия Еремина