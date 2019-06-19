ДНР сообщила о массированном обстреле украинскими военными

Украинские военные 13 раз за сутки обстреляли Донецк, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов. «Общее количество примененных боеприпасов — 196 единиц»,— сказал господин Якубов (цитата по Донецкому агентству новостей).

В результате обстрела повреждено здание детской больницы и медицинское оборудование.

По мнению начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова, украинская сторона пытается сорвать перемирие.