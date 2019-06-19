Оборот розницы в Прикамье вырос почти на 2%

По данным Пермьстата, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — мае 2019 года составил 224 млрд руб., что на 1,8% больше уровня соответствующего периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Оборот общественного питания за истекший период сложился в сумме 10,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,8% выше уровня прошлого года.

Оборот розничной торговли края в январе — мае 2019 года на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,4% против 4,8% в январе — мае 2018 года. Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2019 года составил 27,1 млрд руб., что соответствует 41 дню торговли.