Ремонт оборудования на подстанции под Новороссийском завершат к концу суток

Глава Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что аварийно-восстановительные работы на подстанции «ДСК», авария на которой обесточила пригород Новороссийска — поселок Цемдолину, завершатся к концу суток 19 июня. «Специалисты дают информацию о полном восстановлении оборудования и готовности к подключению до 00:00 часов», - написал мэр города-героя на своей страничке в Instagram.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария на подстанции «ДСК» в Цемдолине произошла днем 16 июня. Без света остались жители домов в Цемдолине, 8-й щели, на улицах Видова, Тобольская и Анапском шоссе. Причиной аварии стало повреждение кабельных линий, отходящих от подстанции. При помощи дизельных генераторов энергетики «Россети Кубань» запитали большую часть жизненно важных и социально значимых объектов пригорода Новороссийска. В Цемдолину было завезено около 40 дизель-генераторов.

Василий Хитрых