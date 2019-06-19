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На границе Башкирии и Пермского края экстренно сел частный самолет с гражданами Франции

В 17 км от Янаула (Башкирия), на территории Татышлинского района, граничащей с Пермским краем, сегодня около 13 ч совершил аварийную посадку легкомоторный самолет J-430, в котором находились два гражданина Франции, сообщают информагентства. Самолет повреждений не получил, посадка была произведена в поле после того как в двигателе упало давление масла. По предположению МЧС, причиной могло быть повреждение радиатора.

По информации ТАСС, французы возвращались с чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который проходил в Казани.

Ирина Самойлова


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