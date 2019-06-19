Руководителя службы пожаротушения в ТРЦ «Зимняя вишня» оставили под стражей

Заводский районный суд Кемерово оставил руководителя службы пожаротушения в ТРЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина под стражей, продлив срок его пребывания в СИЗО на шесть месяцев.

Суд считает, что отсутствуют основания для изменения меры пресечения на домашний арест, о котором ходатайствовали бывший глава службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин и его защитник. Такая мера пресечения не сможет полностью изолировать обвиняемого от общества. Наложенные на подсудимого ограничения ущемят конституционные права его матери и других лиц, имеющих право на проживание по адресу, где Андрей Бурсин предполагал пребывать под арестом. Суд полагает, что в случае изменения меры пресечения обвиняемый может скрыться, воздействовать на свидетелей и потерпевших по его делу через свою супругу сотрудницу МЧС Татьяну Бурсину или неутраченные связи с коллегами.

Подсудимый может обжаловать постановление суда в течение трех суток со дня получения документа на руки. Следующее судебное заседание состоится 28 июня.

Напомним, руководителя службы пожаротушения 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина арестовали в июле прошлого года, затем задержание под стражей неоднократно продлевалось. После попытки суицида в камере следственного изолятора Андрея Бурсина отправляли в московский Институт имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Уголовное дело в отношении Андрея Бурсина поступило в Заводский районный суд Кемерово 7 июня. Ему инкриминируют халатность, повлекшую за собой по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Санкции статьи предусматривают принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет без права заниматься определенными видами деятельности.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек. После трагедии следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек. Заводский райсуд Кемерово уже рассматривает первое уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят 7 человек, а потерпевшими — около 500.

О судебном процессе — в публикации “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ».

Нина Обелюнас, Кемерово