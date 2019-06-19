Жителям Кузбасса повысят тарифы на электроэнергию

Электроэнергия для жителей Кемеровской области подорожает на 7-10 коп. с 1 июля 2019 года. Об этом сообщается в постановлении Региональной энергетической комиссии.

Для горожан, чьи дома оборудованы стационарными электроплитами и электрическими отопительными приборами, а также сельских жителей, садоводов и огородников, имеющих собственные участки, стоимость киловатта электроэнергии вырастет на 7 коп. Они будут платить 2,40 руб. за кВт/ч. Одноставочный тариф для остального населения повысится на 10 коп. и составит 3,43 руб. за кВт/ч.

Последний раз стоимость электроэнергии поднималась в январе 2019 года. С июля до декабря 2018 года городские и сельские жители платили 2,3 руб. за кВт/ч, а остальные платили 3,28 руб. за кВт/ч.

Нина Обелюнас