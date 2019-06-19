Заплати и кати

Городские власти рассматривают вариант продажи троллейбусного парка Перми. Стоимость одного троллейбуса оценивается в 1–2 млн руб. На этой сделке власти могут заработать до 80 млн руб. Причем городским властям уже поступила оферта о продаже всего парка в Нижний Новгород. Эти намерения идут вразрез с мнением краевых властей, которые считают, что парк Перми необходимо отдать безвозмездно в город Березники. Его власти также не готовы покупать пермские троллейбусы.

Сегодня на заседании комитета по городскому хозяйству начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о планах замены троллейбусного движения автобусами. Предполагается, что процесс замены завершится к 1 июля этого года. На балансе МУП «Пермгорэлектротранс» останутся 42 троллейбуса. В ближайшее время будет определена их дальнейшая судьба.

Господин Путин уточнил, что уже проведена предварительная оценка имущества: стоимость одного троллейбуса составляет от 1 до 2 млн рублей. Уже поступило предложение от Нижнего Новгорода о выкупе этих машин, были также звонки из других городов.

Анатолий Путин отметил, что планируется обсудить с депутатами дальнейшую судьбу троллейбусов. Предполагается, что вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов в августе.

Напомним, в этом году было принято решение о ликвидации троллейбусного парка Перми. На маршрутах троллейбусы уступят место автобусам. Такое решение объяснялось высокой стоимостью содержания троллейбусного парка и сопутствующей инфраструктуры, которая нуждается в серьезном обновлении. К тому же ежегодно количество перевозимых троллейбусами пассажиров сокращается. В последнее время на троллейбусы приходилось всего 4% городского пассажиропотока.

Сегодня на балансе МУП «Пермгорэлектротранс» 85 троллейбусов, однако более половины из них уже выработали свой ресурс. Ранее предполагалось, что троллейбусный парк Перми, оказавшийся ненужным, можно отдать Березникам безвозмездно. По данным “Ъ-Прикамье”, на этом настаивают краевые власти, которые выделили городу денег на покупку автобусов, заменивших троллейбусы. Городские власти пока не определили механизм передачи, но прогнозируют, что могут быть юридические проблемы.

Глава Березников Сергей Дьяков сообщил “Ъ-Прикамье”, что муниципалитет рассчитывает получить весь троллейбусный парк Перми на безвозмездной основе. Около месяца назад глава Березников написал соответствующее письмо своему коллеге в Пермь. Сейчас парк Березников насчитывает 37 машин, из них более-менее новые — лишь пять. «Мы рассчитываем полностью обновить наш парк»,— сказал господин Дьяков. При этом он заявил о неготовности покупать у Перми троллейбусы, поскольку мэрия Перми получила от региональных властей почти 500 млн рублей на покупку 85 автобусов.

Ирина Пелявина