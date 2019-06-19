«Риски, сопутствующие развитию технологий, непременно будут расти» Александр Леви — о плюсах и минусах искусственного интеллекта

Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, как хакеры ставят себе на службу искусственный интеллект и как борются с этим специалисты по кибербезопасности.

Смартфоны, бытовая электроника, автомобили, реклама… Системы искусственного интеллекта активно внедряются в нашу повседневность. В некоторых случаях, электронный разум мгновенно анализирует тысячи картинок и находит нужную или обрабатывает изображение, исходя из распознанного контекста. Когда-то он дает пользователю довольно точные рекомендации или коммерческие предложения.

Чаще всего искусственный интеллект — это самообучающиеся алгоритмы, которые базируются на обработке большого объема данных. И хотя до фантастических представлений об электронном разуме аналогичному человеческому еще невероятно долго, уже сейчас это мощный инструмент.

Внедрение искусственного интеллекта заметно упрощает многие рутинные задачи. Совершенно справедливо предположить, что этим могут воспользоваться злоумышленники. Поиск уязвимостей, реализация фишинговых атак, обход биометрической аутентификации и защиты, создание вредоносного программного обеспечения, подбор паролей, — любую из этих задач можно поручить искусственному интеллекту.

К такому же выводу пришли специалисты по кибербезопасности Сбербанка. Риски, сопутствующие развитию технологий, непременно будут расти. Поэтому искусственному интеллекту наравне с другими угрозами современного мира IT будут посвящены конференции на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком. Мероприятие стартует 20 июня в столичном Центре международной торговли.