Губернатор Сергей Морозов предложил создать сквер вместо храма

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать сквер вместо храма в микрорайоне Репино. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Земельный участок рядом с улицей Генерала Журавлева был передан в безвозмездное пользование женскому монастырю Михаила Архангела Русской Православной церкви под строительство храма еще в 2001 году. К настоящему времени территория так и не освоена. По итогам социологического опроса региональной общественной палаты выяснено, что 64% опрошенных предпочли видеть бы на данной территории общественный сквер.

Господин Морозов предложил рассмотреть данный вопрос на публичных слушаниях и выбрать для строительства храма более удобное место.

Андрей Сазонов