Промсвязьбанк объявляет о ребрендинге: теперь во всех коммуникациях будет использоваться обновленный логотип – «ПСБ» или «ПСБ Банк». При этом официальное наименование банка не меняется.

Последние полтора года были для банка временем кардинальных изменений. В прошлом году Промсвязьбанк стал кредитной организацией с государственным участием, а также опорным банком по работе с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и сопровождению гособоронзаказа (ГОЗ). Ребрендинг призван сделать облик ПСБ более целостным, соответствующим его текущим позициям и задачам, он станет завершающим этапом перемен.

Новый логотип банка – более минималистичный и современный, при этом сохраняет преемственность не только в форме, но и в цвете: осталось сочетание оранжевого цвета и синего. Аббревиатура ПСБ отражает тренд к использованию более емких и запоминающихся коротких названий.

«Когда мы рассматривали варианты логотипов и фирменных стилей, у нас было много разных идей, в том числе полностью транслирующие новое позиционирование банка цветовые варианты. Тем не менее нашей задачей было сохранить баланс в имидже банка, сделать так, чтобы он перекликался со стратегией универсального банка, работающего как с военным сегментом клиентов, так и с гражданским. Не менее важно, что у ПСБ – долгая история, налаженные связи, широкая узнаваемость среди клиентов. Новый банк мы создаем на базе старого, поэтому самым главным в ребрендинге для нас стало именно сохранение преемственности», – рассказывает директор департамента маркетинга Промсвязьбанка Елена Мелихова.

Обновление дизайна офисов и вывесок будет происходить поэтапно. В первую очередь будет произведена замена вывесок в действующих офисах. Задача новой палитры для помещений – сделать их более светлыми, воздушными, технологичными, а новое расположение мебели и стоек операционистов добавит ощущения легкости и новизны. Предпочтение в офисах ПСБ отдано светлым, спокойным тонам, зоны обслуживания клиентов также получат свою цветовую кодировку. Во всех отремонтированных офисах появятся отдельные зоны для обучения клиентов, в которых специалисты банка будут демонстрировать возможности мобильного банкинга и рассказывать об онлайн-услугах ПСБ.