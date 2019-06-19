В Нижнем Новгороде начали доследственную проверку после сообщений об эвакуации машин

Как сообщает нижегородское следственное управление СК, в Нижнем Новгороде организована доследственная проверка после сообщений СМИ о якобы необоснованной эвакуации транспортных средств.

Ранее депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Александр Курдюмов в Facebook сообщил о случаях своевольной установки знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на улицах города. По его словам, когда водитель оставляет машину, знака нет. После он «нехитрым образом оказывается на столбе», и автомобили эвакуируют.

Следственное управление отмечает, что транспортные средства увозят в присутствии сотрудника полиции. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СК.

Анастасия Еремина